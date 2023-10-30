«Тенниси» открыл линию на голы Кокорина в чемпионате Кипра

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Букмекерская компания «Тенниси» начала принимать ставки на результативные действия Александра Кокорина в этом сезоне.

Поставить на тотал голов форварда «Ариса» больше 7,5 в чемпионате Кипра можно за 2.00. Тотал меньше идет с коэффициентом 1.72.

Два ассиста 32-летнего россиянина идут за 2.40. Меньше двух – за 1.50.

У Кокорина пока нет результативных действий в этом сезоне.

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