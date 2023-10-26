«Арсенал» обошел «Барселону» по котировкам на победу в Лиге чемпионов
Букмекеры изменили коэффициенты на исход Лиги чемпионов по итогам матчей 3-го тура группового этапа.
Фаворитом турнира остался «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английского клуба почти не изменился, поднявшись в «Лиге ставок» с 3.15 до 3.20.
Шансы «Баварии» (5.50) и «Реала» (7.50) остались прежними.
После третьего тура в топ-4 претендентов на титул ворвался «Арсенал». Победа над «Севильей» сбила коэффициент на победу лондонцев в ЛЧ с 12.00 до 10.00 и позволила обойти по котировкам «Барселону» (11.00).
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