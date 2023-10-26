«Арсенал» обошел «Барселону» по котировкам на победу в Лиге чемпионов

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Букмекеры изменили коэффициенты на исход Лиги чемпионов по итогам матчей 3-го тура группового этапа.

Фаворитом турнира остался «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английского клуба почти не изменился, поднявшись в «Лиге ставок» с 3.15 до 3.20.

Шансы «Баварии» (5.50) и «Реала» (7.50) остались прежними.

После третьего тура в топ-4 претендентов на титул ворвался «Арсенал». Победа над «Севильей» сбила коэффициент на победу лондонцев в ЛЧ с 12.00 до 10.00 и позволила обойти по котировкам «Барселону» (11.00).

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10 комментариев

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Juggernaut_Z
Ответ Karl0709
Вот кстати Барселона и может выиграть ЛЧ , если соперники будут подходящие.
Так можно сказать про любую команду.
+18
0
+18
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Сергей Яскевич
Ответ Rachid
Арсенал под руководством Артеты здорово прибавил - было очень заметно в товарняке на предсезонке в Штатах - 5:3 с Барсой.. Но Барса есть Барса - она по-любому лучше и сильнее!
Для Барсы тот матч был первым в межсезонье, через 2 дня после отравления 15 игроков и отмены матча с Ювентусом, а для Арсенала - уже третий. Но это не отменяет того факта, что Арсенал играл хорошо.
+7
-1
+6
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qshcv4zytm
Так Арсенал и до начала был выше Барсы по букмекерам
+3
0
+3
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Сергей MiKi3iP
Теперь надо обходить Барселону и в очной встрече, если доведётся. Не подводить же букмекеров
+2
0
+2
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