OLIMPBET BATTLE: 15 челленджей для прокачки клубов МХЛ

Компания Olimpbet – титульный партнер МХЛ, совместно с Лигой запускают сезон челленджей для клубов Молодежной хоккейной лиги.

Болельщики команд Olimpbet-МХЛ вновь увидят игроков в необычных амплуа: они будут танцевать, украшать раздевалки к Новому году, делиться любимыми мемами и многое другое.

OLIMPBET BATTLE проводится второй год подряд для повышения узнаваемости игроков МХЛ, стимулирования производства развлекательного видеоконтента клубами и роста охватов контента о чемпионате.

В честь юбилейного, пятнадцатого, сезона МХЛ подготовлены 15 челленджей, в рамках которых клубы Лиги с октября по март будут снимать и выкладывать в своих социальных сетях ролики. По итогам каждого этапа будут определены три клуба-победителя, каждый из них получит по 50 тысяч рублей, которые сможет инвестировать в работу пресс-служб. Общий призовой фонд OLIMPBET BATTLE в сезоне 2023/2024 составит 2,25 миллиона рублей.

Первое испытание уже стартовало. Следить за обновлениями легче всего по хэштегу #OLIMPBETMHL15 в социальной сети «Вконтакте».

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