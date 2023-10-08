«Арсенал» – «Манчестер Сити»: игроки БЕТСИТИ считают команду Гвардиолы фаворитом

8 октября в рамках восьмого тура чемпионата Англии состоится матч «Арсенал» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнётся в 18:30.

Команда Хосепа Гвардиолы является лидером АПЛ. В активе действующего чемпиона 18 очков. Коллектив Микеля Артеты с 17 баллами располагается на третьей строчке в таблице.

«Арсенал» в августе обыграл «Ман Сити» в Суперкубке Англии. Встреча завершилась победой лондонцев в серии пенальти (1:1, п. 4:1). До этого столичный клуб уступил сопернику в восьми играх подряд.

В четырех из шести последних очных матчей команды забивали три и более мячей. В четырех из пяти предыдущих игр был обмен голами. В БЕТСИТИ на ТБ 2.5 можно поставить за 1.81, коэффициент на «ОЗ-да» составляет 1.66.

Аналитики БЕТСИТИ считают более высокими шансы на успех команды Гвардиолы. Победа «Ман Сити» идет за 2.50, на ничью предлагается 3.50, успех хозяев поля оценивается в 3.00.

Игроки БЕТСИТИ также верят в гостей. На победу «Ман Сити» приходятся 80% от общего объема ставок. На ничейный исход ставят 11% бетторов, на выигрыш «Арсенала» надеются только 9%.

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