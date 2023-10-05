Шок для МЮ — победа для клиента Olimpbet

Клиент Olimpbet собрал экспресс из шести исходов на футбольные матчи (четыре — в Лиге чемпионов, по одному в АПЛ и Кубке России), , Ставка составляла всего 100 рублей, но принесла ему выигрыш в размере 43 753 рубля, общий коэффициент, включая бонус на экспресс от букмекерской компании, оказался равен 437.53.

Течение не всех матчей было гладким. Например, в игре АПЛ «Лутон» — «Бёрнли» беттор поставил на победу гостей за 2.60. Они минимально вели до 84-й минуты, а потом «Лутон» сравнял счет. Но не успела стрелка секундомера совершить полный оборот, как игрок «Бернли» Якоб Бруун Ларсен точным ударом принёс столь нужную победу.

Отдельно стоит отметить самый большой коэффициент в экспрессе — 6.16 на гостевую победу абсолютного андердога, турецкого «Галатасарая», над английским «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра была захватывающей, до 81-й минуты счет сохранялся ничейным (2:2), когда аргентинский форвард гостей Мауро Икарди забил гол и привел в состояние шока миллионы поклонников «Манчестер Юнайтед» по всему миру.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.