«Факел» и «Сочи» имеют одинаковые шансы на победу по мнению букмекеров, но есть классный тренд на первый тайм
«Факел» примет «Сочи» в первом матче воскресенья в РПЛ, котировки на победу команд практически идентичны – 2.74 на хозяев, 2.85 – на гостей. При этом «Факел» забивает в первом тайме в шести очных встречах подряд! Сегодня коэффициент на гол хозяев – 2.28.
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