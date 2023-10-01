«Факел» и «Сочи» имеют одинаковые шансы на победу по мнению букмекеров, но есть классный тренд на первый тайм

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«Факел» примет «Сочи» в первом матче воскресенья в РПЛ, котировки на победу команд практически идентичны – 2.74 на хозяев, 2.85 – на гостей. При этом «Факел» забивает в первом тайме в шести очных встречах подряд! Сегодня коэффициент на гол хозяев – 2.28.

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2 комментария

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Виктор Маслин
Вперёд, наш Факел - мы с тобой!
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Регион-36
Факел Сочи 3 - 0. может 3-1. иначе..
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