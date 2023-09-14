Бразильский парламент принял закон о ставках на спорт
Согласно законопроекту в Бразилии, появится налог в размере 18% на чистый доход игорных компаний, а для легальной работы потребуется заплатить $6,1 миллионов за лицензию, которая рассчитана на три года.
Предполагается, что налоги будут распределены между различными правительственными ведомствами, в число которых входят министерства, спорта, образования и туризма – соответственно 6,63%, 1,82% и 5,0%. Также они поступят в национальный фонд общественной безопасности и социального обеспечения. Ожидается, что бюджет страны от доходов с налогов увеличится на $336 млн.
Закон принят нижней палатой бразильского парламента и будет направлен в сенат страны. Законопроект помимо ставок на спорт легализует онлайн-казино. При этом операторам будет запрещено предлагать клиентам бонусные ставки и предоставлять игрокам какие-либо кредитные линии.
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