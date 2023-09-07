Клиенты «Пари» ждут Гауфф и Соболенко в финале US Open

На US Open ночью пройдут полуфинальные матчи у женщин – Кори Гауфф встретится с Каролиной Муховой, а Арина Соболенко – с Мэдисон Киз.

Аналитики БК «Пари» не сомневаются в выходе Гауфф и Соболенко в финал – на победу американки в полуфинале предлагается коэффициент 1.53, на успех белоруски – 1.40. Интересно, что на победу Гауфф в полуфинале сделано 77% от общего объема ставок, а на успех Соболенко – сразу 99%.

При этом один из клиентов «Пари» поставил 200 тысяч рублей на победу Муховой с форой +1.5 при коэффициенте 1.65. Это часть экспресса из двух событий с общим коэффициентом 2.01.

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