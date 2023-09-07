Ставка в 200 рублей принесла клиенту Olimpbet почти 90 000!

Клиент Olimpbet собрал ставку из 11 хоккейных поединков: один из OLIMPBET-МХЛ, семь из КХЛ и три из белорусской Экстралиги. Общий коэффициент — 448.06, включая бонус на экспресс от букмекерской компании.

Самый большой коэффициент в ставке — 2.38 на победу «Динамо» в гостях над «Витязем». Минчане просто растерзали подмосковный клуб со счетом 7:0! Также достойны внимания коэффициенты 2.00 — победа «Автомобилиста» на домашнем льду над «Салаватом Юлаевым» — и 2.17, за которые «Куньлунь» одержал верх над «Сочи».

Кстати, если бы беттер ограничился только российским хоккеем, то смог бы рискнуть большей суммой и в случае проигрыша рассчитывать на возврат 30% по акции «Чемпионский кешбэк на топовый хоккей».

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.