Эксперт о матче Казахстан – Финляндия: «Обе команды забьют»

Сборная Казахстана выиграла три матча подряд в квалификации Евро-2024 у Дании (3:2), Сан Марино (3:0) и Северной Ирландии (1:0) и как никогда близка к завоеванию путевки на финальный турнир. Сентябрьские встречи с финнами и североирландцами станут для подопечных Магомеда Адиева настоящим испытанием на прочность.

Букмекерская компания FONBET предлагает всем клиентам поддержать сборную Казахстана и сделать ставку без риска на матчи против Финляндия и Северной Ирландии. В случае проигрыша компания вернёт 100% от суммы ставки на бонусный счет.

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Финны вместе с казахстанцами набрали по 9 очков, но стоят выше по разнице мячей и вполне способны попасть на второй чемпионат Европы подряд. Отбор они начали с поражения от Дании (1:3), но после этого обыграли Северную Ирландию (1:0), Словению (2:0) и Сан Марино (6:0). Гости с Севера идут фаворитами игры в Астане – в линии FONBET их победа оценивается коэффициентом в 2.17, ничья – 3.30, а на то, что выиграет Казахстан можно поставить за 3.70.

Комментатор и амбассадор FONBET Ербол Каиров предполагает, что в этом матче сыграет ставка «обе забьют» за 2.05:

«Скандинавы для нас очень невыгодные соперники. Мы 2 года назад уступили финнам, сейчас всё по-другому. Сборная в хорошей форме, борется за путевку на Евро. Гости на искусственном поле провели несколько тренировок. Мой прогноз – обе команды забьют. У нас немало игроков, которые могут это сделать: Аймбетов, Зайнутдинов, Тагыберген. У финнов, конечно же, можно выделить Пукки».

В воскресенье 10 сентября команда Адиева встречается с Северной Ирландией. Букмекеры верят, что казахстанцы способны вновь одолеть этого противника, при этом котировки FONBET на победы каждой из сборных очень близки: 2.75 – у хозяев и 2.80 – у гостей. Ничью оценивают в 3.15.

Если «орлы» возьмут очки в матчах с Финляндией и Северной Ирландией, то значительно повысят свои шансы на поездку в Германию. В линии FONBET можно поставить на то, что Казахстан займет одно из двух первых мест с коэффициентом 9.00 на финише.

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