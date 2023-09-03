Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита в матче ЦСКА – «Зенит»

3-го сентября в 7 туре РПЛ на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве ЦСКА сыграет с «Зенитом». Начало встречи – в 17:30.



Оба клуба подходят к очной встрече в подпорченном настроении. ЦСКА потратил много сил в кубковой игре с «Сочи», вырвав победу в серии пенальти. А «Зенит» вовсе уступил в гостях «Балтике» со счетом 0:1.

В чемпионате действующий чемпион выглядит уверенно: три победы подряд и девять забитых мячей. Статистика ЦСКА не впечатляет: одна победа, поражение и ничья за те же три встречи. Зато в последней игре с питерцами на своем поле московская команда одержала победу – 1:0.

Но сейчас эксперты БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом матча. На него возможно поставить за 2.45. Ничья есть в линии за 3.40. Успех ЦСКА оценивается в кэф 3.10

Игроки БЕТСИТИ также за «Зенит»: 71% от общего объема ставок на исход пришлись на клуб из Санкт-Петербурга. 19% проставлено на ничью. На успех ЦСКА лишь 10%.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽