Прямые трансляции 3-го тура FONBET Кубка России

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29 и 30 августа в Пути РПЛ пройдет третий тур группового этапа. Центральный матч тура – московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». В двух последних противостояниях столичных клубов красно-белым не удавалось взять верх: поражение и ничья. Интриги матчу придает затянувшаяся неудачная серия «Спартака»: два поражения и ничья в РПЛ. «Динамо» же в отличной форме. Бело-голубые победили в 4 из 5 последних матчей и настроены потеснить «Спартак» с первого места в группе D. В FONBET на победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу «Динамо» – с коэффициентом 3.10.

В группе A все команды набрали по три очка в 2 турах. ЦСКА лидирует, но по итогам матча с «Сочи» может потерять первую строчку. «Армейцы» победили всего в одном из четырех последних матчей, а в предыдущем туре FONBET Кубка России уступили аутсайдеру «Факелу». К тому же ЦСКА сыграет в гостях, где не побеждал на протяжении двух встреч. В FONBET победа ЦСКА в предстоящем матче идет с коэффициентом 2.20.

Первую строчку может потерять и «Локомотив», возглавляющий группу B. Победа над «железнодорожниками» принесет лидерство «Ростову». Ростовчане победили в 3 из 4 последних домашних встреч. Им удастся остановить «Локомотив»? На победу «Ростова» в FONBET можно поставить за 2.60.

«Краснодару» предстоит добыть первую победу в турнире и подняться с последнего места группы D. До этого «быки» уступили «Спартаку» и «Динамо». Впереди «Нижний Новгород», победивший всухую в двух последних домашних матчах. В FONBET поставить на победу «быков» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.07. «Краснодару» удастся забрать три очка на выезде?

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