Онлайн-казино Mr Vegas стало спонсором «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» заключил контракт с онлайн-казино Mr Vegas на один сезон. По его условиям логотип игорного бренда разместится на оборотной стороне футболок команды. В чемпионшипе, который управляется EFL, не последовали примеру АПЛ, где с 2026 года вводится запрет на спонсорство игорных компаний на футболках.

EFL стремится избежать ограничений на сделки во втором английском дивизионе, утверждая, что клубам нужны эти партнерские соглашения, чтобы «крепко стоять на ногах».

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Что нового в трендах РПЛ после пяти туров: «Краснодар» совсем не верховой, «Спартак» не играет всухую, «Ростов» перестал бить пенальти

Фанат «Суиндона» поставил на победы команды со счетом 5:0 и 6:0 с разницей в 10 лет. Оба раза ставки сыграли