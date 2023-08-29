В матче «Спартака» и «Динамо» внимание – на второй тайм. Ждем продолжение тренда на голы

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Сегодня «Спартак» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ Кубке России по футболу. Все внимание к тренду хозяев на вторые таймы.

«Спартак» забивает и пропускает во вторых таймах матчей с «Динамо» уже четыре игры подряд. Коэффициент на тотал больше 1,5 во втором тайме идет за 1.77.

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2 комментария

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Владимир Молявин
Сегодня увидим.
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