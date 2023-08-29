В матче «Спартака» и «Динамо» внимание – на второй тайм. Ждем продолжение тренда на голы

Сегодня «Спартак» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ Кубке России по футболу. Все внимание к тренду хозяев на вторые таймы.

«Спартак» забивает и пропускает во вторых таймах матчей с «Динамо» уже четыре игры подряд. Коэффициент на тотал больше 1,5 во втором тайме идет за 1.77.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фанат «Суиндона» поставил на победы команды со счетом 5:0 и 6:0 с разницей в 10 лет. Оба раза ставки сыграли

Что нового в трендах РПЛ после пяти туров: «Краснодар» совсем не верховой, «Спартак» не играет всухую, «Ростов» перестал бить пенальти