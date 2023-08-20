Игроки БЕТСИТИ грузят на «Спартак» в матче с «Зенитом»

20 августа на «Открытии Банк Арене» в Москве сыграют «Спартак» и «Зенит». Начало встречи – в 19:30.

Центральный матч пятого тура РПЛ обещает стать жарким. «Спартак» выдал мощный старт: после четырех туров команда Абаскаля занимает четвертое место в таблице, имея в активе девять очков. Однако в последней встрече проиграла «Уралу» (2:3), прервав победную серию из пяти встреч. В матче с «Зенитом» красно-белые хотят реабилитироваться.

«Зенит» за четыре тура набрал семь очков и перед встречей со «Спартаком» расположился на восьмой строчке. Команда испытывает проблемы на старте сезона, а еще потеряла лидера – Малком перебрался в Саудовскую Аравию. Без него Семаку будет сложно.

Эксперты БЕТСИТИ не видят явного фаворита в грядущем матче. На «Спартак» можно поставить за 2.55. Успех «Зенита» идет за 2.75. Ничья есть в линии за 3.70.

А вот игроки БЕТСИТИ определились с фаворитом: 46% от общего объема ставок на исход пришлись на «Спартак». Сразу 27% проставлено на ничью. Аналогичный процент ставок поставили на «Зенит».

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