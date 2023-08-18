Второй тур АПЛ! Что и где посмотреть?

Настало время второго тура в лучшем чемпионате мира. Английская премьер-лига уже успела порадовать болельщиков футбола яркими матчами, а вишенкой на торте стала встреча “Челси” и “Ливерпуля”. Новый футбольный уикенд в Англии также изобилует классными вывесками.

Ярко выделяются субботние противостояния манчестерских команд.

Манчестер Сити – Ньюкасл 20.08.2023 / 01:00

В ночь с субботы на воскресенье пройдет матч между действующим чемпионом страны “Манчестер Сити” и выскочкой прошлого сезона “Ньюкаслом”. Главная интрига заключается, как бы это не было странно, в игре “сорок”. “Ньюкасл Юнайтед” не просто так попали в Лигу Чемпионов, они действительно были крайне хороши в прошлом сезоне. Точечные покупки летом уже дают плоды, а выстрелившие игроки продолжают радовать фанатов. Парни из “Манчестер Сити” на этой неделе победили в Суперкубке УЕФА, завоевав 4-ый трофей за год. Но игра была очень вязкая, англичане не выглядели как несомненные фавориты. Эрлинг Холанн вновь пропал в важном и решающем матче, не отличившись ничем. Могут ли быть какие-то сомнения в статусе “МС” на сезон? Неизвестно, но какие-то выводы можно сделать уже сейчас. Норвежца научились закрывать, без Де Брюйне команде не хватает креатива, а некоторые игроки новички команды по-любому будут вынуждены получить время на практику и адаптацию.

Аналитики компании 1XBET идут на поводу у публики и считают фаворитами именно манчестерскую дружину. 1.74 на “Манчестер Сити” против 4.91 на “Ньюкасл”. Не стоит забывать про ничью, которой любят закрывать матчи “сороки”. 4.24 равный счет. Слишком рисково брать победу одной или другой команды.

Наш прогноз на матч “Манчестер Сити” – “Ньюкасл”: “Обе забьют” за 1.69. Шанс того, что в матче будет как минимум по одному голу от каждой команды довольно высокий.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 19.08.2023 / 22:30

Главный матч второго тура АПЛ пройдет в 22:30 в субботу, где встретятся “Тоттенхэм” и “Манчестер Юнайтед”. Команды по-разному начали сезон. Когда “шпоры” заканчивают матч с “Брентфордом” 2-2, то “МЮ” еле как уносит ноги против “Вульверхэмптона” 1-0. Очень интересно рассмотреть статистику игры “МЮ” и “Вулвз”. По воротам новоиспеченного голкипера Онаны нанесли 23 удара, но в створ прилетело лишь 6. Это показывает не только дееспособность атакующей линии “волков”, но и довольно хлипкую защиту “манкунианцев”. Всю прошлую неделю шли слухи, что “легендарный” Харри Магуаер покинет стан команды и перейдет в “Вест Хэм”, но карты не сложились и игрок останется в “МЮ”. Плохо это или хорошо мы узнаем по ходу сезона. Нам кажется, что защитник, даже такой как Харри, точно не будет лишним. Оба коллектива точно провели работы над ошибками после первого тура. Подход к матчу точно будет отличаться от того, что был на прошлой неделе.

Компания 1XBET отдает предпочтение “МЮ” в этой встрече. 2.41 для гостейвой команды и 2.91 на “Тоттенхэм”. Ничья оценивается в 3.91. Очень равные коэффициенты и составить прогноз практически невозможно.

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