90% клиентов «Пари» считают, что «ПСЖ» сохранит титул

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

На победу парижан в предстоящем сезоне приходится 90% от всего объема пари на итоги соревнований. 

Аналитики «Пари» считают, что в предстоящем сезоне «ПСЖ» практически наверняка увеличит этот рекорд до двенадцати побед. Ставки на чемпионство парижан принимаются с коэффициентом 1.25.

Главным конкурентом «ПСЖ» считается «Марсель», закончивший прошлый сезон на третьем месте. В межсезонье команда обзавелась новым тренером и подписала несколько новых игроков, поэтому букмекеры ждут от марсельцев хороших результатов. Заключить пари на то, что «Марсель» выиграет Лигу 1, можно с коэффициентом 9.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

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