Olimpbet – титульный спонсор гандбольных Суперкубков-2023

Букмекерская компания Olimpbet подписала соглашение с Федерацией гандбола России и стала титульным спонсором мужского и женского Суперкубка-2023.

Суперкубок-2023 пройдет в двух городах. Женский — на «Кузбасс-Арене» в Кемерове. Там 30 августа сыграют ЦСКА и тольяттинская «Лада». Матч за мужской трофей между ЦСКА и «Чеховскими медведями» пройдет 2 сентября в Москве, на площадке волейбольной арены «Динамо».

— Уже не первый год мы выступаем партнерами и спонсорами Суперкубков. С гандболом у нас отдельная любовь и трепетные отношения. Рады, что есть возможность поддерживать этот вид спорта, рады, что наш бренд уже прочно ассоциируется с целыми видами спорта, среди которых и гандбол! Пусть победит сильнейший! — заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

— Благодаря плодотворному и эффективному сотрудничеству с букмекерской компанией Olimpbet мы развиваем маркетинговую привлекательность гандбола. Это отражается как на количестве зрителей на трибунах, так и на телевизионных рейтингах гандбольных трансляций. Партнерство с Olimpbet строится на взаимовыгодной основе, за что мы благодарим наших коллег, — отметил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Розыгрыш двух Суперкубков будет юбилейным — десятым. В активе женского ЦСКА уже есть одна победа, а «Лада» постарается выиграть с третьей попытки. Мужской трофей все прошлые годы неизменно доставался «Чеховским медведям».

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