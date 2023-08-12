Начнет ли «Бавария» сезон с трофея?

12 августа в Мюнхене на «Альянц Арене» пройдет поединок за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» сыграет против «РБ Лейпциг».

«Бавария» в минувшем сезоне выиграла чемпионата Германии в 11 раз подряд и 33 титул в истории, что несомненно является национальным рекордом по этому показателя.

В межсезонье «Баварию» покинул Садио Мане, перебравшийся в Саудовскую Аравию.

«РБ Лейпциг» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов. В Кубке Германии «быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

В прошлогоднем матче Суперкубка Германии «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 5:3. Также и в этом сезоне они являются фаворитами, на их победу компания Фонбет предлагает коэффициент 1,57, тогда как на «быков» – 5.00.