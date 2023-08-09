Турнир «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023» завершён

На гостеприимной федеральной территории «Сириус» завершились матчи престижного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023». Турнир, который собрал четыре клуба Континентальной хоккейной лиги и сборную России, прошел в августе уже в восьмой раз и по традиции получился очень зрелищным и эмоциональным.

Главный трофей впервые завоевал «Адмирал» из Владивостока, одержавший три победы в четырёх матчах турнира. Приморцы последовательно переиграли СКА, сборную России и «Сочи» и за день до окончания турнира обеспечили себе первое место. Неудача постигла «Адмирал» только в четвёртой встрече, когда «Авангарду» команда во главе с тренером Леонидом Тамбиевым проиграла с разницей в три шайбы – 2:5. Второе место на турнире заняла команда «Авангард», третье – хозяева «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023», хоккеисты «Сочи», в активе которых две победы над «Авангардом» и сборной России.

После окончания турнира на льду арены «Шайбы» прошла красочная церемония награждения. В ней приняли участие Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и известный спортивный комментатор, амбассадор «Лиги Ставок» Виктор Гусев. Главный приз турнира из рук почётных гостей получил капитан «Адмирала» Денис Голубев.

Индивидуальные призы турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023»:

Суперсэйв – Артемий Плешков (сборная России)

Супергол – Иван Демидов (СКА)

Суперсостав: Никита Серебряков («Адмирал»), Артём Сергеев (СКА), Владимир Грудинин (сборная России), Матвей Мичков, Арсений Грицюк, Иван Демидов (все – СКА).

На несколько дней федеральная территория «Сириус» превратилась в главный хоккейный центр в России. Шикарная погода, классный антураж, располагающая атмосфера, активности для болельщиков – так получился большой праздник хоккея, ставший отличным разогревом перед новым сезоном КХЛ. Его старт уже не за горами – 1 сентября Континентальная хоккейная лига начнёт свой 16-ый сезон.