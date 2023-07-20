Холанд или Мбаппе — кто забьет больше в сезоне 2023/2024?

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Холанд и Мбаппе — главные футбольные страйкеры прямо сейчас. Оба еще молоды, но уже несколько лет восхищают весь мир. В новом сезоне они продолжат зажигать: кто будет ярче?

Противостояние норвежца и француза сегодня постепенно становится столь же значимым, каким когда-то было соперничество Месси и Роналду. Любители футбола наблюдают историю своими глазами, и в грядущем сезоне все ждут интереснейшей дуэли!

У Эрлинга за прошлый сезон 56 мячей за клуб и сборную, Мбаппе смог забить 54 раза. Норвежец обошел француза в последнем матче сезона, забив два мяча за сборную в ворота Кипра.

Холанд — фаворит в гонке с Мбаппе по голам. Поставить на победу Эрлинга можно за 1.50, успех Мбаппе идет за 3.10. Вероятность равного количества мячей у игроков в грядущем сезоне сезон оценивается котировкой 9.10.

Аналитики БЕТСИТИ также подготовили ставки на тотал голов игроков в 85.5. Сделать ставку на ТБ можно за 1.90, а на ТМ — за 1.84.

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