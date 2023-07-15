Женский финал Уимблдона. Прогноз от аналитиков 1XBET

Какой же непредсказуемый турнир получился. Хотя, все женские чемпионаты предсказать невозможно. Никто не ожидал, что Онс Жабер так легко разберется с Еленой Рыбакиной и возьмет реванш за прошлогодний финал. Также мало кто мог ожидать, что, набравшая отличный ход по ходу сезона, белоруска Арина Соболенко станет следующей жертвой туниски. В итоге, повержены две топовые теннисистки, которые практически без боя для себя отдали две игры и пропустили в финал Онс Жабер. В другом части сетки все еще более сенсационно. Новоиспеченная финалистка турнира, чешка Маркета Вондрусова, на которую ставили только её фанаты, действительно удивила теннисный мир своим выступлением на Уимблдоне. Побеждая соперниц с высоким номером посева, в полуфинале чешка встретилась с Элиной Свитолиной, ещё одной сенсацией чемпионата, выбывшей Игу Швёнтек – сильнейшую теннисистку на данный момент.

Очень трудно предсказать кто действительно имеется шансы на победу, ведь финальные поединки отличаются своим накалом и неимоверным стрессом во время игры. Однако фавориткой является 6-ая ракетка мира по версии WTA – Онс Жабер. Тунисская теннисистка доказала свой статус, выбил двух главных претенденток на титул чемпионки Уимблдона. Удивительно, что история матчей двух финалисток начинается аж с 2015 года. Пять встреч, в которых сильнее оказывалась именно Вондрусова – 3:2. За год чешка побеждала тунисскую спортсменку дважды – на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Индиан-Уэллсе. Причем последняя битва между ними состоялась в марте 2023 года, где победительницей вышла именно Маркета. Статистика матчей не вызывает какого-то интереса. Можно отметить, что чешка очень часто ошибается и отдает поинты из-за двойных ошибок, пусть даже это и не мешает ей выигрывать в конечном счёте. Делаем вывод, что Вондрусова лучше чувствует корт и передвигается по нему увереннее, чем Жабер. Однако, Онс очень сильно прибавила в своей игре за последние месяцы. Показателен именно Уимблдон. На траве у Жабер получается выходить в финал второй год подряд, что действительно дает понять силу спортсменки.

Аналитики компании 1XBET считают, что фаворитка Онс Жабер и дают на ее победу коэффициент 1.50, в то время как вера в Вондрусову остановилась на отметке 2.87. Учитывая вышеприведенные аргументы – мы точно будем ставить на Вондрусову. Кажется, что её сенсационное выступление должно закончится победой!

Наш прогноз – победа Маркеты.

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