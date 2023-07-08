БК Леон и Вторая лига начинают сотрудничество

Теги Вторая лига Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки Ставки

 7 июля состоялась пресс-конференция, посвященная старту сотрудничества букмекерской компании Леон и Второй Лиги. БК Леон стала титульным партнером Лиги.

По условиям договора бренд Леон будет интегрирован в нейминг чемпионата – Леон Первенство России по футболу среди команд Второй Лиги в сезоне 2023/24. Также партнеры создали совместный фирменный стиль, который будет использоваться в медиа в течение сезона.

Совместный логотип появится на форме футболистов и рекламных поверхностях стадионов клубов, которые выступают в Леон Второй Лиге. Кроме того, партнеры планируют проводить совместные мероприятия в рамках домашних матчей и реализовывать спецпроекты в СМИ.

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко:

«Мы рады, что Вторая лига теперь имеет собственного титульного партнера и предстоящий сезон начнет с новым названием LEON-Вторая лига. Это очень важный шаг для лиги как с точки зрения ее развития, так и привлекательности для новых инициатив. Мы рассчитываем, что впереди нас с Леоном ждет плодотворная и эффективная работа, которая позволит создавать качественный продукт для наших болельщиков».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«Сегодня у нас большой день, мы объявляем о сотрудничестве с самой многочисленной профессиональной лигой страны. В истории нашей компании – это, однозначно, новый виток развития. Мы полностью переработали нашу бренд-стратегию и надеемся, что сотрудничество с лигой поможет достигнуть  нам желаемых результатов. Уверены, что мы также можем дать лиге новый толчок для роста. Объединяя усилия, мы способствуем развитию футбола в нашей стране и делаем очень хорошие вещи для болельщиков. Надеемся, что это будет эффективная и плодотворная работа для обеих сторон».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

2 комментария

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Роман
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а бк Леон шарит)))
там такие карусели, что даже зенит с ювентусов будут себя чувствовать студентами)))
+2
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avcgloronalduMU
все пляшут под дудку букмекеров, они уже клубами управляют ))
как надо сыграют))?
0
0
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