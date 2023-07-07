Фонбет стал официальным партнером ФК Акрон

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Букмекерская компания «Фонбет» стала партнером футбольного клуба «Акрон». Теперь логотип компании появится на игрой форме команды, а на ее домашней арене будет размещен брендинг спонсора.

Кроме того, в рамках партнерства планируется проведение совместных активностей для болельщиков.

Гендиректор «Акрона» отметил, что компания «Фонбет», как один из лидеров рынка, активно поддерживает развитие спорта на разных уровнях и всегда готова к нестандартным решениям. «Нашему динамично развивающемуся клубу близка такая философия, и мы уверены, что это сотрудничество получится взаимовыгодным», – добавил он.

Гендиректор БК «Фонбет» Сергей Анохин отметил выступление «Акрона» в Кубке России и добавил: «Мы уверены, что в предстоящем сезоне выступление команды также будет запоминающимся, а наша совместная работа с клубом в новом сезоне поможет вывести «Акрон» на новый уровень».

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