Sportradar стал партнером южноамериканской конфедерации футбола

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Аналитическая компания Sportradar стала генеральным партнером южноамериканской футбольной конфедерацией (CONMEBOL).

Сообщается, что после тщательного процесса отбора CONMEBOL передала компании эксклюзивные права на аудио и видеозаписи, а также данные по ставкам на южно-американском континенте.

CONMEBOL ставит перед своим новым партнером задачу повысить привлекательность южноамериканского футбола:

«Sportradar имеет более чем 20-летний опыт создания инновационных продуктов на основе баз данных, и, как лидер рынка, мы располагаем лучшими технологическими знаниями и отношениями в отрасли, чтобы помочь CONMEBOL расширить свое влияние в мире».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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