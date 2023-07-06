Sportradar стал партнером южноамериканской конфедерации футбола

Аналитическая компания Sportradar стала генеральным партнером южноамериканской футбольной конфедерацией (CONMEBOL).

Сообщается, что после тщательного процесса отбора CONMEBOL передала компании эксклюзивные права на аудио и видеозаписи, а также данные по ставкам на южно-американском континенте.

CONMEBOL ставит перед своим новым партнером задачу повысить привлекательность южноамериканского футбола:

«Sportradar имеет более чем 20-летний опыт создания инновационных продуктов на основе баз данных, и, как лидер рынка, мы располагаем лучшими технологическими знаниями и отношениями в отрасли, чтобы помочь CONMEBOL расширить свое влияние в мире».

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