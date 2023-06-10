Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Ман Сити» в финале ЛЧ

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10 июня в финале Лиги чемпионов сыграют «Ман Сити» и «Интер». Матч состоится в Стамбуле на олимпийском стадионе имени Ататюрка и начнется в 22:00.

Для «Сити» это финал станет вторым в истории. В сезоне 2020/21 «горожане» встретились в решающем матче с «Челси» и проиграли со счетом 0:1. «Интер» играл в пяти финалах турнира и сумел одержать одну победу. В 2010 году итальянцы оказались сильнее «Баварии» – 2:0.

«Сити» в этом сезоне уже выиграл два трофея: команда взяла АПЛ, а недавно выиграла и в матче за Кубок Англии против «Манчестер Юнайтед» – 2:1. Клуб Гвардиолы намерен оформить требл и впервые в истории взять Лигу чемпионов.

«Интер» недавно выиграл Кубок Италии, переиграв «Фиорентину» со счетом 2:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом финала «Ман Сити». На победу команды Гвардиолы можно поставить за 1.50. Ничья идет за 4.80. Успех «Интера» оценивают в 6.60.

Игроки БЕТСИТИ также не сомневаются в «Сити»: 78% от общего объема ставок на исход пришлось на англичан. Лишь 13% проставлено на «Интер», еще 9% игроки загрузили на ничью.

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