Игроки БЕТСИТИ: «ЦСКА – фаворит в матче с «Ростовом»

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3 июня в 30 туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене», начало – в 17:00.

ЦСКА встречает финальный тур РПЛ дома. На «ВЭБе» москвичи хорошо играют в последних матчах: в шести встречах у команды четыре победы и две ничьи.

Успешен клуб на своей арене и во встречах с «Ростовом»: две сухие победы в двух матчах подряд.

«Ростов» – нестабилен. Команда Карпина выиграла лишь одну встречу из пяти. В оставшихся четырех – три поражения и одна ничья.

Эксперты не верят в «Ростов», отдавая предпочтение ЦСКА. Поставить на коллектив Федотова возможно в БЕТСИТИ за 1.47. Ничью можно взять за 4.90. Успех команды Карпина идет в линии за 7.10.

Игроки БЕТСИТИ ставят на ЦСКА: на победу клуба приходится 71% от всех ставок на исход. 21% достался «Ростову», и еще 8% бетторы поставили на ничейный исход.

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