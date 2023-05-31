Клиент Olimpbet выиграл 200 000 со ставки в 100 рублей

Могучий экспресс из 14 событий принес клиенту Olimpbet выигрыш в 200 000 рублей со ставки в 100 рублей. Общий коэффициент купона — максимально возможные в Olimpbet 2000.00.

Игрок не стал распыляться на разные виды спорта и сконцентрировался исключительно на футболе. Зато география событий впечатляет: турниры из Албании, Болгарии, Боливии, Греции, Дании, Египта, Китая, Норвегии, Польши и Швейцарии.

В 12 из 14 поединков игрок поставил на тотал больше 2,5, еще в двух — на тотал больше 2. Как всегда в подобных массивных экспрессах не обошлось без нервов. Например, в матче албанской Суперлиги «Эрзени» — «Тирана» счет 1:1 держался до 7-й добавленной минуты, когда гости смогли наконец-то забить победный гол. Валидольной получилась и концовка игры первой польской лиги «Скра» — «Пуща», в котором гости сделали счет окончательным (3:0) лишь на 5-й добавленной минуте. Экспресс висел на волоске и в матче швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» — «Винтертур»: окончательный счет (2:1) хозяева установили только на 88-й минуте.

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