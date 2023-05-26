Olimpbet эксклюзивно покажет турнир Hardcore Boxing

29 мая в Москве пройдут очередные съемки промоушена Hardcore Boxing. Фанаты бокса насладятся брутальным кардом с громкими именами и жесткими боями.

Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер Hardcore Boxing, эксклюзивно покажет бои турнира в прямом эфире на сайте и в приложении. Для доступа к трансляции достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс на счете. Начало эфира в 18:00 по московскому времени.

Главный поединок вечера — заруба Магомеда «Венома» Зайналова и Михаила «Сивого» Долгополова. Любопытно, что оба бойца не специализируются на боксе. Зайналов — звезда Hardcore MMA, а Долгополов — один из родоначальников современных кулачных боев. Тем интереснее будет смотреть за поединком разных по стилю бойцов в необычных условиях. В линии Olimpbet можно поставить на все бои, в том числе на главный.

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