Плей-офф Чемпионата мира по хоккею!

Начиная с 12 мая всё мировое сообщество следит за горячими баталиями на холодных льдах Риги и Тампере. Латвия и Финляндия принимают игры чемпионата мира по хоккею и уже успел окончиться групповой этап турнира. Сказать, что обошлось без сюрпризов нельзя, ведь в группе B царил хаос и сильнейшие сборные давали слабину перед андердогами. Тем самым плей-офф турнира пройдет без довольно сильной сборной Словакии, которая всегда славилась своим чехословацким прошлым и хоккейной школой.

Также в группе В произошла сенсация в виде лидера таблицы. Некогда обычный середняк – сборная Швейцарии, сейчас победитель группового этапа. К сожалению, или к счастью, плей-офф меняет все расклады. Будем надеяться на интересные поединки, которые пройдут уже 25-го мая!

25.05.2023 19:20 – Швейцария – Германия

Нас ожидают 4 встречи между сборными, вышедших в финальную часть чемпионата мира. В первой игре сойдутся два европейских коллектива. Швейцария сыграет с Германией за выход в полуфинал. Встреча должна пройти на высоких скоростях, ведь именно этот фактор позволяет двум командам забрасывать шайбы даже большим командам. В прошлом году по серии послематчевых буллитов сильнее оказалась именно сборная Швейцарии, однако общее количество побед “альпийцев” оставляет желать лучшего. Аналитики компании 1XBET считают, что именно они и выиграют данный поединок, отдавая на швейцарцев коэффициент 1.48. Немцам же дают 5.55, что показывает неуверенность в коллективе из Германии. Нам же кажется, что встреча не такая однозначная и, учитывая историю встреч, можно сказать, что сборная Германии далеко не “мальчики для битья”. Рискнем и поставим на тотал 5.5Б за 2.14. Предыдущие игры между командами пробивали тотал 5.5, поэтому шансы повторения данного сценария высоки.

25.05.2023 23:20 – Швеция – Латвия

Самая простая пара данного плей-офф. Сборная Швеции один из фаворитов турнира, а латышам очень везло в группе, а также с последним матчей против немотивированной Швейцарии, подарившей победу хозяевам турнира. Таким образом у сборной получилось обойти словаков и даже чехов. Касаемо Швеции можно отметить безупречное выступление в группе. Один проигрыш, и то, против лидеров группы А – сборной США. Аналитики 1XBET считают, что исход матча уже предопределен. Безусловная победа сине-желтой команды с коэффициентом 1.42.Для любителей рискнуть имеется коэффициент 6.4 на сборную Латвии. Мы согласны с мнением экспертов и тоже отдадим предпочтение скандинавам.

25.05.2023 19:20 – США – Чехия

Команда из США проводит невероятный турнир. 7 побед, 34 заброшенных шайбы, 8 пропущенных, 1 место в группе. На данный момент можно с уверенностью сказать, что американцы являются главными фаворитами на победу на чемпионате мира. Аналитики дают на победу США невероятные 5.4 коэффициента. Чешская дружина наоборот не может собраться и проигрывает слишком много матчей. 4-е место в группе точно не тот результат, который ожидали фанаты Чехии. Проигранные матчи канадцам и Швейцарии не добавляют духу коллективу. Мы не знаем каким способом чехи будут пытаться забивать голы сборной из Северной Америки. Аналитики дают на положительный исход в матче для американцев 1.92, что является очень лакомым кусочком. Мы тоже рискнем и возьмем победу США.

25.05.2023 23:20 – Канада – Финляндия

А главный матч ¼ финала, несомненно – Канада – Финляндия! Два финалиста прошлого чемпионата мира, которых будто подменили в группах. 3 место финов и 2 место канадцев – это не уровень сильнейших коллективов мира. Аналитики дают практически одинаковые котировки в этом матче. 2.82 на канадцев и 2.40 на финов.. Явного фаворита нет и понятно почему. Большая часть сильнейших игроков из Канады и Финляндии сейчас борются за кубок Стенли и пропускают этот розыгрыш ЧМ. Команды играют очень осторожно и выглядят не сыгранными. Чтобы не вылететь уже в первом матче плей-офф обоим коллективам потребуется пересмотреть подход к игре. Невозможно точно сказать кто переборет сам себя и настроится на другой лад. Мы же поставим на то, что сборная Финляндии пройдет в следующий этап, выбрав победу в матче П2 за 1.85.

В конечном итоге у нас получилось собрать довольно интересный экспресс общим коэффициентом 10.717!

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