Чемпионат мира по хоккею продолжается!

Теги Ставки на спорт Sports.ru - Казахстан Ставки

Групповой этап на ЧМ по хоккею подошел к своей кульминации. Команды сыграли уже по 3-4 игры и осталось отыграть столько же. Конечно же нам интересно рассмотреть успехи казахстанской дружины. В групповом этапе чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана продемонстрировала переменный успех, но неизменную самоотдачу на льду. Казахстанцы встречались с сильными соперниками и смело противостояли им, несмотря на сложности. Сложная победа над крепкими норвежцами и три поражения от лидеров чемпионата – Чехии, Канады и Швейцарии.

 

Казахстан – Словакия (19.05.2023 23:20)

Чемпионат мира по хоккею стал для сборной Казахстана настоящим испытанием. Но не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Были сыграны матчи с явными фаворитами турнира, битва с которыми помогает понять свои слабые стороны и дает время на исправление ошибок. Будущий матч со сборной Словакией ожидается крайне сложным для обеих команд. Арена в столице Латвии уже ждёт противостояние двух команд, которым очень сильно нужны очки для дальнейшего прохода в плей-офф турнира. Словакия, как страна сильной когда-то сборной Чехословакии, выделяется своим умением играть в быстрый и мощный хоккей. Предвещаем, что предстоящий матч не станет исключением из правил. Нашей сборной нужно тщательно подготовиться к силовой игре. Фаворитом по мнению экспертов 1XBET является европейский коллектив. На их победу дают коэффициент 1.19, а на Казахстан можно поставить с котировкой 10.50. 

 Казахстан – Латвия (20.05.2023 23:20)

Следующий день встретит казахстанцев противостоянием с Латвией. Хозяева турнира не лучшим образом выступают на турнире, но и фаворитами своей группы они не являлись. Домашние трибуны безусловно сыграют на руку парням из Латвии, однако ранее это не совсем помогало в матчах с другими соперниками. Согласно котировкам компании 1XBET на победу латышей можно поставить с коэффициентом 1.48, в то время, как на сборную Казахстана аналитики дают 5.25. На данный момент обе команды разделяют очки и победа нужна любой из сборных. Именно этот матч можно назвать игрой жизни для казахстанской сборной. 

Мы же рекомендуем поддержать наших ребят. Болей за свою сборную! Ставь на Казахстан! 

 

 

 

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