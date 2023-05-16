Игроки БЕТСИТИ не верят в камбэк «Милана» и ставят на «Интер»

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16 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Интер» и «Милан». Встреча пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:00.

«Интер» – в прекрасной форме. Команда Симоне Индзаги выиграла семь матчей подряд, не пропустив в пяти из них. В личных встречах против «Милана» у черно-синих также все в порядке: три сухие победы в трех последних дерби.

Коллективу Пиоли будет очень непросто. Последние две встречи из-за травмы пропустил лучший бомбардир команды — Рафаэль Леау. Если он сегодня сыграет, то в неоптимальной форме.

Неудивительно, что эксперты отдают предпочтение «Интеру». На его победу можно поставить с кэфом 2.15, успех «Милана» идет за 3.60. Ничья есть в линии БЕТСИТИ почти с такой же котировкой – 3.50.

Игроки также уверены в успехе клуба Индзаги: на него приходится 74% от всех ставок на исход. 13% досталось «Милану», столько же бетторы загрузили на ничейный результат.

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