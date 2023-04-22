Ставка на миллион вместе с Olimpbet и Анатолием Сульяновым

Основатель лиги Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов рискнул и поставил миллион на победу Джервонты Дэвиса над Райаном Гарсией 23 апреля в приложении Olimpbet.

Анатолий Сульянов уверен: фаворит боя очевиден, поэтому поставил один миллион рублей на победу Дэвиса в мобильном приложении Olimpbet. Узнать, сыграет ли ставка шоумена можно будет уже этой ночью – бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией за титул чемпиона по версии WBA Regular начнется 23 апреля в 4.30 утра по московскому времени.

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