Ставка без поражений от Olimpbet на турнир UFC 287

В ночь с 8 на 9 апреля в Майами пройдет номерной турнир UFC. Главное событие вечера — реванш Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи в среднем весе.

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Реванш Перейры и Адесаньи — один из самых ожидаемых поединков года в UFC. Бойцы встречались в ноябре прошлого года, и Исраэль казался явным фаворитом. Он владел поясом в среднем весе и провел пять успешных защит подряд. Бой проходил под диктовку Адесаньи, но в пятом раунде он устал, пропустил серию ударов и уступил техническим нокаутом. Перейра неожиданно стал чемпионом.

В реванше Адесанья снова будет фаворитом. В линии Olimpbet на него можно поставить за 1.73, а на Перейру — за 2.10. У быстрого и мощного новозеландца хорошие шансы вернуть титул, но топовый бразильский нокаутер снова может удивить.

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