«Лига Ставок» представляет новый фильм о Мурате Гассиеве

Букмекерская компания «Лига Ставок» сняла фильм «Сердце Осетина» о действующем чемпионе Евразии по версии ЕВР и бывшем чемпионе Азии по версии WBA Asia — Мурате Гассиеве. Премьера – 6 апреля 12:00 на YouTube канале «Суперлига».

Фильм погрузит зрителей в атмосферу настоящего тренировочного процесса и жизни Мурата Гассиева. В центре сюжета – подготовка к бою за звание чемпиона по версии WBA inter-continental против американца Майкла Балогуна.

Фильм расскажет историю самого Мурата Гассиева: как и когда боец пришел в бокс, что помогает ему быть чемпионом, и каково это – быть часть огромного мира бокса. Зрители познакомятся поближе с командой Гассиева, заглянут в раздевалку перед боем и станут свидетелями захватывающей схватки Мурата Гассиева и Майкла Балогуна в Ереване.

«Сердце Осетина» – история с мужским характером о движении к большой мечте Мурата Гассиева – стать Абсолютным чемпионом мира.

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