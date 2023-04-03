«20 лет делаем ставку на тебя»: БЕТСИТИ выпустил ролик к юбилею

Компания обыграла легендарный мем.

31 марта букмекерская компания БЕТСИТИ отпраздновала 20-летие. К юбилею букмекер выпустил оригинальный рекламный ролик.

В нем компания делает акцент на поддержке любителей спорта. БЕТСИТИ уже 20 лет предлагает игрокам самые высокие коэффициенты и лучший приветственный бонус.

Букмекер говорит с болельщиками на одном языке и с юмором обыгрывает вирусный мем: «У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался».

Главный слоган ролика: «20 лет делаем ставку на тебя». Он отражает заботу БЕТСИТИ об игроках и стремление сделать их игру максимально комфортной.

Ролик обязателен к просмотру!

Если ты еще не играешь в БЕТСИТИ — самое время открыть счет и получить бонус 100 000 рублей!