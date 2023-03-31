БЕТСИТИ – 20 лет!

В 2023 году букмекерская компания БЕТСИТИ празднует юбилей.

20 лет БЕТСИТИ принимает ставки на спорт и предлагает игрокам лучшие коэффициенты, самую широкую линию и качественный клиентский сервис!

Все эти годы букмекер поддерживает и развивает российский спорт:

● Сотрудничает с российскими спортивными федерациями и лигами;

● Платит целевые отчисления на поддержку нашего спорта;

● Активно работает над улучшением имиджа отрасли;

● Поддерживает множество социальных и благотворительных проектов;

● Большое внимание уделяет развитию детско-юношеского спорта.

Желаем компании дальнейших успехов и развития на благо всего российского спорта!

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В честь праздника БЕТСИТИ приглашает окунуться в атмосферу 31 марта 2003 года. В тот день, когда букмекер принял свою первую ставку. В telegram-канале БЕТСИТИ выходят тематические посты, посвященные спортивным событиям 20-летней давности. Переходи по ссылке и присоединяйся!