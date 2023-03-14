Кайрат Баекенов выступит на матче «Астана» – «Актобе» 14 марта

Очередной матчдэй в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана в этот вторник! На «Астана Арена» действующий чемпион встретится с одним из своих самых принципиальных соперников. Помимо праздника футбола фанатов ждет насыщенная шоу-программа.

Третий тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана продолжится противостоянием между победителями и серебряными призерами первенства страны прошлого года.

ФК «Актобе» после усиления состава полон амбиций, что доказывает в последних играх в рамках Казахстанской премьер-лиги. Две победы подряд (одна из них с разгромным счетом 5:1 против «Окжетпеса») вывели «красно-белых» в топы турнирной таблицы.

Столичный клуб также начал выступление в КПЛ с двух побед. И очередная домашняя встреча с принципиальным соперником станет для «Астаны» удачным поводом подтвердить статус лидера.

Интерес фанатов подогревает не только состав участников матча, но и насыщенная развлекательная программа, сопровождающая игру. Организаторы готовят грандиозный матчдэй с музыкальным хедлайнером вечера – Кайратом Баекеновым. А также выступление диджея, игротеку для болельщиков и розыгрыш смартфона.

Билеты на праздник футбола можно приобрести как онлайн, так и в кассах стадиона «Астана Арена». Цена билета – 500 тг. Начало в 21:00.