Мбаппе и Месси едут в Мюнхен за реваншем

В Международный женский день определятся еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Какие расклады предлагает Olimpbet на матчи «Бавария» – ПСЖ и «Тоттенхэм» – «Милан»?

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи

«Бавария» (Германия) – ПСЖ (Франция). 9 марта, 02:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:0

Самая статусная пара первой стадии плей-офф ЛЧ устроила знатную зарубу в Париже. «Красная машина» увезла из Франции выездную победу, что, конечно же, дает ей серьезное преимущество. На «Альянц-Арене» ПСЖ придется выжать из себя максимум и даже больше, чтобы опередить «Баварию» по сумме двух встреч.

Впрочем, это не означает, что у «Сен-Жермен» нет шансов на четвертьфинал, хотя у чемпиона Германии их, разумеется, больше. Это видно и по коэффициентам Olimpbet: П1 – 1.86, Х – 4.37, П2 – 3.73.

Еще более явным фаворитом «Бавария» считается по результатам двухматчевого спора: Проход «Баварии» – 1.19, Проход ПСЖ – 4.62.

Обязательно стоит обратить внимание на личность главного арбитра встречи, 47-летнего итальянского рефери Даниэле Орсато. Он судил финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором играли… «Бавария» и ПСЖ. Тогда мюнхенцы победили 1:0, а Орсато предъявил игрокам обеих команд в общей сложности восемь желтых карточек.

«Тоттенхэм» (Англия) – «Милан» (Италия). 9 марта, 02:00

Первый матч – 0:1

На своем поле «россонери» у «шпор» выиграли, но счет 1:0 – далеко не то преимущество, с которым можно быть спокойным перед ответной встречей. А в Лондоне, можно не сомневаться, «Милан» ждет горячий прием.

«Тоттенхэм» в родных стенах представляет собой очень грозную силу. В чем совсем недавно убедились «Челси» и «Манчестер Сити» в АПЛ, а на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов – «Айнтрахт» и «Марсель».

«Милан» же, напротив, весьма неубедителен в гостях – на минувших выходных, к примеру, проиграл 12-й команде Серии А «Фиорентине».

Эксперты Olimpbet считают «Хотспур» явным фаворитом ответного матча, предлагая на его исход такие коэффициенты: П1 – 1.97, Х – 3.62, П2 – 3.97. Однако отдают предпочтение «красно-черным» по итогам двухраундового противостояния: Проход «Тоттенхэма» – 2.37, Проход «Милана» – 1.57.

Самый ожидаемый счет игры в Лондоне – 1:0 с кэфом 7.19. При этом аналитики почти не верят, что выяснение отношений в этой паре дойдет до футбольной лотереи: Будет ли серия послематчевых пенальти: да – 6.37, Будет ли серия послематчевых пенальти: нет – 1.12.

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