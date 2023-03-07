Olimpbet вернет 30% от ставки на победу Волкова в бою с Романовым

В ночь с 11 на 12 марта россиянин Александр Волков встретится с Александром Романовым из Молдовы. Бой в рамках турнира UFC Fight Night 221 пройдет в Лас-Вегасе и начнется не раньше 03:00 по московскому времени.

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34-летний россиянин выступает неровно, чередуя победы с поражениями, и предстоящий бой станет для него судьбоносным. В последнем поединке Волков нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка и получил шанс побороться за чемпионский пояс. Но для этого Волкову нужна серия побед: даже одно поражение может отбросить ветерана за пределы топ-10 рейтинга тяжеловесов и лишить надежды на титульный поединок.

32-летний Александр Романов в последнем бою уступил по очкам Марчину Тыбуре и опустился на 15-е место рейтинга. Второе поражение подряд ударит по перспективам в UFC, но даже победа не позволит ему подняться в топ-10. До лидеров дивизиона Романову далеко.

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