Olimpbet окажет поддержку казахстанскому коневодству

Букмекерская компания Olimpbet объявила о начале сотрудничества с Республиканской Палатой по заводским породам лошадей. Партнерское соглашение нацелено на увеличение популяции заводских пород лошадей и развитие конного спорта в Республике Казахстан во всех его формах. Стоит отметить, что Olimpbet – это казахстанский бренд, который корнями уходит в казахские традиции и ценности. Букмекерская компания на протяжении многих лет активно развивает и поддерживает национальные виды спорта в Казахстане.

Сотрудничество с Республиканской Палатой по заводским породам лошадей стало последовательным продолжением инициатив Olimpbet. В компании уверены, что совместная работа позволит возродить традиции племенного коневодства и конноспортивных состязаний в Казахстане, поможет в восстановлении многочисленных ипподромов по всей стране:

«В Olimpbet с особым трепетом относятся к наследию страны, чтят традиции и гордятся казахстанским происхождением компании. Именно поэтому поддержка национальных видов спорта для нас особенно важна. Теперь у нас появилась возможность помочь отечественному коневодству и, надо признать, для нас это огромная честь», – сообщили в руководстве Olimpbet.

Важность партнерства состоит еще и в большом экономическом эффекте. По данным западных исследователей одна скаковая лошадь создает вокруг себя 8 рабочих мест, начиная от ветеринаров, ковалей до тренеров и жокеев. Племенные конюшни и тренинг-центры расположены вне городов, обеспечивая высокооплачиваемые рабочие места на селе. Иными словами, теперь в регионах будут созданы все условия для существенного увеличения популяции заводских пород лошадей и развития конного спорта.

«Мы безмерно благодарны компании Olimpbet за поддержку, которая даст необходимый импульс развитию казахстанского коневодства. В нашей стране идеальный климат, превосходные племенные лошади, грамотные специалисты. Уверен, не за горами тот день, когда наши скачки будут интегрированы в мировой скаковой календарь. Неоценимая помощь со стороны Olimpbet позволяет быть уверенным, что мы скоро этого достигнем», – заявил руководитель республиканской Палаты по заводским породам лошадей Талгат Жайсанбаев.

Букмекерская компания №1 в Казахстане приложит максимальные усилия, чтобы классические скачки, признанные во всем мире, активно развивались и в нашей стране.

«Всецело поддерживаем инициативу Olimpbet в развитии коннозаводческой отрасли. Очевидно, что это станет импульсом для подъема всего национального конного спорта и поможет возродить славные традиции. Каждый казахстанец знает, что издревле любые события в жизни нашего народа сопровождались конноспортивными мероприятиями. Не сомневаюсь, благодаря Olimpbet мы сможем вернуть утерянный пазл наследия номадов», – добавил председатель дирекции объединения юридических лиц «Ассоциация Букмекеров Казахстана» Жума Эльдар Маратулы.

СПРАВКА

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Компания спонсирует национальные виды спорта и участвует в социальных аспектах жизни страны.