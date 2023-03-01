Olimpbet дарит «Чемпионский кешбэк» к старту Кубка Гагарина

Первый день весны — счастливый для хоккейных болельщиков. В КХЛ стартует плей-офф, а в Olimpbet — акция «Чемпионский кешбэк»! Теперь собирая экспрессы на хоккей, клиенты букмекерской компании могут вернуть до 50% от суммы ставки.

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Главная особенность «Чемпионского кешбэка»: чем больше событий в купоне, тем выше бонус. Например, на экспресс из трех событий клиенты Olimpbet получат кешбэк 10%, из четырех — 15%, из пяти — 20% и так далее. А максимальные 50% кешбэка доступны для экспрессов из 10 и больше событий.

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