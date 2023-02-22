«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба снова отомстит родному клубу?

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22 февраля в 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России сыграют «Локомотив» и «Спартак». Матч пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20:00.

«Спартак» дважды обыграл «Локомотив» в чемпионате и выглядит гораздо предпочтительнее по сезону. Команда Гильермо Абаскаля ведет погоню за лидирующим в РПЛ «Зенитом», а «железнодорожники» борются за выживание. Кроме того, «Спартак» — действующий обладатель Кубка России и настроен защитить титул.

«Локомотив» спасет только заряженность их новичка – Артема Дзюбы. Нападающий здорово проводит встречи против родного клуба. Артем сыграл 15 матчей со «Спартаком» и забил в них семь голов. БЕТСИТИ предлагает заманчивый коэффициент на то, что Дзюба поразит ворота красно-белых – 3.80.

Несмотря на «эффект Дзюбы», аналитики отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на их победу – 1.90. В «Локо» почти не верят, предлагая поставить на них за 4.10. Ничья идет за 3.90.

Игроки БЕТСИТИ также уверены в победе команды Гильермо Абаскаля. На красно-белых приходятся 70% ставок от общего оборота, на «Локо» – 10%, а на ничью – 20%.

Сделать ставку на матч «Спартак» – «Локомотив» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей.