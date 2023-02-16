Клиент Olimpbet превратил 15 рублей в 7 с лишним тысяч

Клиент Olimpbet собрал необычный экспресс из шести ставок: четырех матчей Чемпионшипа — второго дивизиона Англии — и двух игр КХЛ. Поставив 15 рублей с невероятным коэффициентом 476.44, беттор выиграл 7147 рублей.

Чемпионшип считается одним из самых непредсказуемых и сложных турниров в Европе. Но клиент Olimpbet проанализировал матчи и выбрал идеальные ставки: на победу «Кардиффа» над «Бирмингемом» за 3.37, «Сандерленда» — над КПР за 2.94, «Ковентри» — над «Миллуоллом» за 2.49 и «Рединга» — над «Ротерхэмом» за 1.98.

В КХЛ клиент Olimpbet выбрал две встречи. Он поверил в победу московского «Динамо» над «Спартаком» за 2.39. Но самая рискованная и неочевидная ставка — на ничью в основное время в игре между «Торпедо» и «Сибирью». Коэффициент на такой исход составлял целых 3.85. Нижегородцы уверенно вели в матче, разрушая экспресс, но новосибирцы успели отыграться, причем четвертую шайбу забросили за 15 секунд до конца третьего периода.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика и напоминает об акциях и бонусах, с условиями которых можно ознакомиться на сайте olimp.bet и в мобильных приложениях iOS и Android.