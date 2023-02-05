«Интер» – «Милан»: игроки БЕТСИТИ не верят в Жиру и Леау

Ты веришь? Сделай ставку на «Милан» с бонусом 100 000 рублей!

5 февраля 2023 года «Интер» примет «Милан» в 21-м туре Серии А. Миланское дерби состоится на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)», начало – в 22:45.

Соперники подходят к дерби с разным настроением. «Интер» потерпел всего одно поражение за восемь матчей после ЧМ-2022 – вышел в полуфинал Кубка Италии, поднялся на второе место в Серии А и уничтожил «Милан» в Суперкубке со счетом 3:0.

«Милан» остается без побед уже шесть матчей – вылетел из национального кубка, а в чемпионате опустился на пятое место. Не веришь, что «россонери» готовы выйти из кризиса?

В БЕТСИТИ ты можешь поставить на победу «Интера» за 2.02. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 4.00, а ничья идет за 3.60.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехи хозяев. 70% от объема ставок на исход матча сделаны на «Интер». 16% ставок пришлось на «Милан» и 14% – на ничью.

Поставить на матч Серии А «Интер» – «Милан» можно с приветственным бонусом до 100 000 рублей!