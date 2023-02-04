Бейдер – Емельяненко: у Федора нет шансов на реванш?

5 февраля легендарный боец Федор Емельяненко проведет прощальный бой – это будет матч-реванш с американцем Райаном Бейдером. Поединок состоится в Калифорнии, начало – в 06:00.

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Аналитики БЕТСИТИ считают Бейдера фаворитом противостояния. Поставить на победу американца можно за 1.53. Успех Емельяненко оценивается коэффициентом 2.60, а ничья – 60.0.

Напомним, что в январе 2019 года Райан уложил Федора за 35 секунд. Будет ли реванш?

Игроки БЕТСИТИ уверены, что Последний Император триумфально завершит карьеру бойца – победит Бейдера и прихватит титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. 56% от общего объема ставок на исход сделано в пользу Емельяненко. 39% пришлось на успех американца и лишь 5% – на ничью.

Пока самая крупная ставка на победу Федора Емельяненко – 54 707 рублей за 2.90. Потенциальный выигрыш составит 158 650 рублей.

Самая крупная ставка на Райана Бейдера – 66 500 рублей за 1.45. Возможный выигрыш 96 425 рублей.

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