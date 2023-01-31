Fonbet и Gorky Tennis Park объявили о сотрудничестве

Новым партнером букмекерской компании Fonbet в Казахстане стал старейший теннисный центр страны – Gorky Tennis Park. В ходе закрытого просмотра финала Australian Open в Алматы представители двух компаний презентовали совместный план развития массового и любительского тенниса, а также рассказали о проектах, которые собираются реализовать в рамках партнерства. В ближайшее время стартуют как минимум четыре из них. Это турнир Vintage Trophy, на котором спортсмены будут играть не современными, а винтажными ракетками 60-х – 70-х годов, специально закупленными для турнира по всему миру. Кроме того, готовятся к старту Республиканская Лига, охватывающая пять крупнейших городов Казахстана, а также Ночная Лига Fonbet.

Тенниса также станет больше и на телевидении. В проекте Tennis Show примут участие медийные личности страны, не имеющие опыта игры в теннис. Звезды в течение трех месяцев будут постигать азы большого тенниса под руководством лучших тренеров Gorky Tennis Park.

Сергей Мазур, управляющий Gorky Tennis Park:

— Все больше компаний и брендов приходят на территорию тенниса, чтобы выстраивать коммуникацию со своим потребителем. Безусловно, заинтересованность Fonbet в сотрудничестве с клубом Gorky Tennis Park – ни что иное, как открытость к развитию любительского тенниса в Алматы и за пределами южной столицы. 2023 год претендует на звание самого яркого за последние два, а то и три десятилетия любительского спорта. Я рад что фактически все наши инициативы, турниры и специальные мероприятия были включены в большой список проектов, которые мы реализуем в этом году вместе с Fonbet.

Олег Мусалимов, директор по маркетингу Fonbet Казахстан:

— Мы рады стать партнером лучшего теннисного центра страны. У Gorky Tennis Park богатая история, а с руководством и тренерским персоналом центра нас объединяют схожие ценности, энтузиазм и профессионализм. Мы в Fonbet высоко оцениваем тот вклад, который наши теперь уже партнеры вносят в развитие любительского спорта в Казахстане. У нас большие планы и важно, что наши совместные проекты будут интересны как поклонникам этой прекрасной игры, так и тем, кто только знакомится с большим теннисом. Могу пообещать, что наше сотрудничество будет только расти и развиваться в разных направлениях.

Гости воскресного вечера не только посмотрели захватывающий финал Australian Open между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом, но и приняли участие в розыгрыше, победитель которого в феврале отправится на турнир Dubai Duty Free Tennis Championships. Участие в нем уже подтвердили такие звезды первой величины, как Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Ига Швентек, Онс Жабер и другие топы мирового тенниса.