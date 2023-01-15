Сделай ставку на Эль-Класико с фрибетом 100 000 рублей от БЕТСИТИ

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15 января «Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Встреча пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити». Начало матча – в 22:00.

Обе команды пробились в финал по пенальти. «Реал» переиграл «Валенсию», а «Барселона» одолела «Бетис».

На данном отрезке сезона каталонцы выглядят стабильнее конкурентов. «Барселона» не проигрывает с октября прошлого года. «Реал» же в последнем туре Ла Лиги внезапно уступил «Вильярреалу» со счетом 1:2.

Аналитики БЕТСИТИ не видят явного фаворита в этой встрече. Коэффициент на победу «Реала» в основное время – 2.75. Ничья оценивается в 3.80, а успех «Барселоны» идет в линии за 2.50.

Мнение игроков также разделилось почти поровну. На победу «Реала» в основное время приходится 36% ставок, на ничью – 30%, а на «Барселону» – 34%.

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