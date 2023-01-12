По зубам ли «барсам» действующий обладатель Кубка Гагарина?

12 января, в 19:30, в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Астане примет московский ЦСКА. Какой расклад на этот матч у казахстанского букмекера № 1?

После изнурительного выезда на Дальний Восток, где казахстанская команда провела четыре игры за пять дней в регулярном чемпионате КХЛ против «Амура» и «Адмирала», ей предстоит трехматчевая домашняя серия. Открывается она встречей с одним из сильнейших клубов лиги, действующим победителем Кубка Гагарина, московским ЦСКА.

«Армейцы» из столицы России и сейчас – одни из лидеров «регулярки», уступая в сводной таблице КХЛ лишь одноклубникам из Санкт-Петербурга.

По составу и бюджету ЦСКА заметно превосходит «Барыс», который кардинально изменился в межсезонье и по-прежнему не может найти свою игру. Временами она, конечно, просматривается, однако стабильности дружине Андрея Скабелки явно недостает, поэтому астанчане и чередуют яркие победы с провальными поражениями.

Вот и сейчас линия матча «Барыс» – ЦСКА у Olimpbet складывается в пользу гостей: П1 – 3.25, П2 – 2.12.

«Красно-синие» считаются явными фаворитами в противостоянии с «Барысом», однако обязательно стоит учесть, что ЦСКА приедет в столицу Казахстана после изнурительного вояжа по маршруту Челябинск – Екатеринбург, и в этом кроется определенный шанс хозяев.

К тому же в предыдущем сезоне «барсы» взяли у «армейцев» три очка из четырех возможных. Чем завершится первая встреча этих соперников в чемпионате-2022/23 – мы узнаем вечером в четверг, 12 января.

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