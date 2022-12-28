Уже сегодня! G-класс от Olimpbet найдет своего обладателя

Роскошный «Гелен» и новенькая Camry, Тауекел Мусилим и Ольга Спирина, звездные гости и масса призов! Смотрите финальный розыгрыш акции «Максимальный драйв» – в 21:30 на канале QazSport и на YouTube-канале Olimpbet.

Считанные часы остались до того момента, как главный приз «Максимального драйва» выиграет кто-то из участников щедрой акции от Olimpbet. Несколько месяцев в Казахстане проходили розыгрыши автомобилей, ценных призов и фрибетов. И уже сегодня станет известно, кому достанется роскошный Mercedes-Benz G-класс. А также дополнительная Toyota Camry 75, премиальная техника Apple и фрибеты.

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Ведущие шоу – Тауекел Мусилим и Ольга Спирина. В гостях у Olimpbet – вратарь сборной Казахстана по футболу, амбассадор лучшего букмекера страны Игорь Шацкий и боксер Василий Левит.

Общий призовой фонд акции «Максимальный драйв» – 2,5 миллиарда тенге. Подробности — здесь.

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